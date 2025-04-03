Вендел: «Моя главная задача — помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своей мотивации на остаток сезона РПЛ.

«Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого. Для меня самая главная мотивация сейчас — это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год столетия клуба. Моя главная задача — помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году», — цитирует футболиста пресс-служба петербургского клуба.

После 22 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

В январе стало известно, что летом 27-летний бразилец станет игроком «Ботафого». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.