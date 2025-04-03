Вендел — о матче с «Рубином»: «Для нас было очень важно победить»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, как на петербургскую команду повлияла победа над «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ (4:0).

«Это был очень важный матч против «Рубина», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локомотивом», — цитирует футболиста пресс-служба «Зенита».

После 22 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

В 23-м туре петербуржцы встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет 5 апреля на «РЖД Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.