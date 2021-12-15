Ваноли поселился в одном из московских отелей
23:31
Итальянский тренер Паоло Ваноли, который является кандидатом на пост главного тренера «Спартака», в среду прибыл в аэропорт Шереметьево. После этого он заселился в одном из отелей Москвы.
15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года.
Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
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