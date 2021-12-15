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Ваноли поселился в одном из московских отелей

23:31
Паоло Ваноли (слева). Фото «СЭ»
Паоло Ваноли (слева). Фото «СЭ»
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Итальянский тренер Паоло Ваноли, который является кандидатом на пост главного тренера «Спартака», в среду прибыл в аэропорт Шереметьево. После этого он заселился в одном из отелей Москвы.

15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года.

Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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