Паоло Ваноли в Москве: первые кадры
23:00
Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в Москву. Предлагаем вам ознакомиться с первыми кадрами его пребывания в России.
Вместе с 49-летним Ваноли, который должен стать главным тренером «Спартака», в столицу также прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.
Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года.
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