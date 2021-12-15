Паоло Ваноли в Москве: первые кадры

Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в Москву. Предлагаем вам ознакомиться с первыми кадрами его пребывания в России.

Вместе с 49-летним Ваноли, который должен стать главным тренером «Спартака», в столицу также прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.

Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года.