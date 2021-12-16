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Паоло Ваноли встретится с агентом Франко Камоцци

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Паоло Ваноли (слева) и Франко Камоцци. Фото Владимир Пушкарев, «СЭ»
Паоло Ваноли (слева) и Франко Камоцци. Фото Владимир Пушкарев, «СЭ»
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Итальянский специалист Паоло Ваноли встретился в московском отеле с агентом Франко Камоцци.

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Ваноли станет главным тренером «Спартака». Специалист ранее работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года. Вместе с ним команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ клуб занимает 9-е место с 23 очками.

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Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22