Паоло Ваноли встретится с агентом Франко Камоцци
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Итальянский специалист Паоло Ваноли встретился в московском отеле с агентом Франко Камоцци.
Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Ваноли станет главным тренером «Спартака». Специалист ранее работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года. Вместе с ним команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ клуб занимает 9-е место с 23 очками.
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