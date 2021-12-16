Паоло Ваноли встретится с агентом Франко Камоцци

Итальянский специалист Паоло Ваноли встретился в московском отеле с агентом Франко Камоцци.

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Ваноли станет главным тренером «Спартака». Специалист ранее работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

15 декабря стало известно об уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых. 51-летний португалец возглавлял «Спартак» с 21 мая 2021 года. Вместе с ним команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ клуб занимает 9-е место с 23 очками.