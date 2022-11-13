Валерий Овчинников: «Единственный человек, кто мог справиться с «Локомотивом» — это Семин»

Бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников прокомментировал назначение Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

— Сильно ли рискует Галактионов, принимая предложение «Локомотива»?

— Он ничем не рискует. Контракт, который Галактионов подписал с московским «Локомотивом» даст ему определенное время безбедно существовать. Если его и снимут, то с ним все равно рассчитаются.

Сумеет ли он справится с «Локомотивом»? Это другая песня. Это не «Нижний Новгород» и не молодежная сборная. Это даже не те клубы, где он работал помощником. Главному в «Локомотиве» нужно завести такой порядок и такую железную дисциплину, заставить поверить игроков в себя. С другой стороны, произойдет какая-то комплектация команды.

Единственный человек, кто мог справиться с «Локомотивом» — это Семин.

— Велика ли вероятность, что «Локомотив» может покинуть РПЛ в нынешнем сезоне?

— Может быть нормальный процент. Все покидали. У всех бывает дизентерия. Ничего страшного. Первая лига — это не вирус. Это нормальная лига. Оттуда еще нужно будет вернуться, вот что самое главное, — цитирует Овчинникова «Спорт День за Днем»