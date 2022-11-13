Губеринев: «Я не стал бы списывать ЦСКА со счетов. Он еще поборется за тройку»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» победу «Динамо» над ЦСКА (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

«ЦСКА еще поборется за тройку без всякого сомнения. Там ничего не понятно. Будет все меняться — конфигурация вторых и третьих мест. Тем более сейчас перерыв будет, поэтому я не стал бы списывать ЦСКА со счетов. Ничего страшного пока не происходит. Хотя проблемы с игрой у команды очевидны», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Красно-синие опустились на пятую строчку (29 очков).