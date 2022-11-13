Обляков назвал незаслуженным свое удаление в матче против «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает незаслуженным свое удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

Во втором тайме Обляков в штрафной вел борьбу с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным, в результате чего тот упал. Судья Владислав Безбородов назначил пенальти и показал Облякову желтую карточку, которая стала для него второй в матч

— Красная карточка была заслуженная?

— Нет, — сказал Обляков Sport24.