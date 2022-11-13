Обляков назвал незаслуженным свое удаление в матче против «Динамо»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает незаслуженным свое удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).
Во втором тайме Обляков в штрафной вел борьбу с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным, в результате чего тот упал. Судья Владислав Безбородов назначил пенальти и показал Облякову желтую карточку, которая стала для него второй в матч
— Красная карточка была заслуженная?
— Нет, — сказал Обляков Sport24.
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Урал – Факел
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|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
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|
Торпедо – Зенит
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|
Локомотив – Спартак
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|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
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|
Химки – Сочи
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|
Динамо – ЦСКА
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