Гладилин: «Если Рассказов перейдет в «Крылья Советов», он может попасть в сборную России»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход Николая Рассказова из московского клуба.

«У Рассказова была возможность заиграть в «Спартаке». Он был основным игроком, потом перестал попадать в состав. У Николая сейчас такой возраст, когда он должен стабильно играть в основном составе, но в «Спартаке» нет такой возможности. «Спартак» не станет слабым, если Рассказов уйдет. На его позиции уже играют более молодые ребята. Может, если Николай уйдет в другую команду, его карьера сложится лучше», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также он поделился мнением о возможном переходе Рассказова в «Крылья Советов».

«Если он будет играть в основном составе самарцев, он может попасть в сборную России, и в дальнейшем способен вернуться в «Спартак». Ему надо переходить в тот клуб, где он будет развиваться», — сказал Гладилин.

Ранее агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.