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Гладилин: «Если Рассказов перейдет в «Крылья Советов», он может попасть в сборную России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход Николая Рассказова из московского клуба.

«У Рассказова была возможность заиграть в «Спартаке». Он был основным игроком, потом перестал попадать в состав. У Николая сейчас такой возраст, когда он должен стабильно играть в основном составе, но в «Спартаке» нет такой возможности. «Спартак» не станет слабым, если Рассказов уйдет. На его позиции уже играют более молодые ребята. Может, если Николай уйдет в другую команду, его карьера сложится лучше», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также он поделился мнением о возможном переходе Рассказова в «Крылья Советов».

«Если он будет играть в основном составе самарцев, он может попасть в сборную России, и в дальнейшем способен вернуться в «Спартак». Ему надо переходить в тот клуб, где он будет развиваться», — сказал Гладилин.

Ранее агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Источник: РБ Спорт
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
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