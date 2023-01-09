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Сегодня, 17:45

Агент Рассказова назвал преждевременными разговоры о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

«На сегодняшний день мы не определились. Мы общаемся с руководством по поводу продления контракта. Интерес от других клубов был, ни для кого не секрет, наверное. Продление контракта не рассматривается? Почему? Все везде рассматривается. Это разговор ни о чем. У футболиста есть действующий контракт, есть определенные предложения у «Спартака» по Рассказову. Будет приниматься решение, как лучше для футболиста: или остаться в «Спартаке», или куда-то уходить. Пока это все преждевременно», — сказал Мижигурскис «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «КБ ТЕЛЕГА» появилась информация, что «Спартак» ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по защитнику.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Спартак» может бесплатно отпустить Рассказова в другой клуб в январе

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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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