Агент Рассказова назвал преждевременными разговоры о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

«На сегодняшний день мы не определились. Мы общаемся с руководством по поводу продления контракта. Интерес от других клубов был, ни для кого не секрет, наверное. Продление контракта не рассматривается? Почему? Все везде рассматривается. Это разговор ни о чем. У футболиста есть действующий контракт, есть определенные предложения у «Спартака» по Рассказову. Будет приниматься решение, как лучше для футболиста: или остаться в «Спартаке», или куда-то уходить. Пока это все преждевременно», — сказал Мижигурскис «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «КБ ТЕЛЕГА» появилась информация, что «Спартак» ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по защитнику.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.