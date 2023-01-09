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Андрей Гордеев: «Кухарчук — хороший рабочий вариант для «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев прокомментировал возможный переход полузащитника Ильи Кухарчука в стан черно-белых.

— Мне кажется, что у Ильи есть все качества, плюс он все еще мотивирован, у него хороший настрой, который мы видели в «Химках». Это говорит о потенциале и о том, что сам игрок не перестает развиваться. Поэтому я думаю, что Кухарчук — хороший рабочий вариант для «Торпедо». Тем более, наличие нападающего сейчас очень важно для команды, — цитирует Гордеева «РБ Спорт».

— Вы упомянули «Химки», в которых в первой части чемпионата творилось что-то невообразимое. Подобные истории не отбивают желания в принципе играть в футбол?

— Мы готовы ко всем сложностям, профессионалы вне зависимости от того, что преподносит судьба, будут двигаться вперед. И это самое главное. И Илья, убежден, умеет справляться со сложностями, которые периодически возникают. Может, благодаря им мы и не теряем тонус!

— «Торпедо» и «Химки» — два самых явных претендента на вылет. Получается, Кухарчук сейчас усилил главного конкурента...

— Не вижу в этом ничего такого, на чем стоило бы заострять внимание. Закончилась одна история, начинается другая. А что касается «Торпедо», в котором не удалось немного поработать и застать всю эту атмосферу, то, знаете, по организации, по желанию, по тому, как реагирует на все вопросы руководство, эта команда должна остаться в РПЛ.

В текущем сезоне Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-gordeev-kuharchuk-horoshij-rabochij-variant-dlya-torpedo-dumayu-klub-ostanetsya-v-rpl/
Илья Кухарчук
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Андрей Гордеев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Факел – Химки
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