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Сегодня, 22:44

Широков считает, что ни одна команда РПЛ не навяжет борьбу «Зениту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков рассказал, поборется ли кто-то с сине-бело-голубыми за чемпионство в РПЛ.

«Все зависит от того, как стартанут команды зимой. От этого будет зависеть весь итог чемпионата, это очень важный момент. В этом году ни одна из команд РПЛ «Зениту» борьбу не навяжет. Ни одной такой команды я не вижу. Даже неизвестно, как «Спартак» во второй части сезона выступит, хоть он и на второй строчке идет. У них особенно все от старта зависит», — приводит слова Широкова «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. «Спартак» идет вторым (36 очков), «Ростов» — третьим (35).

Источник: Спорт День за Днем
Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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