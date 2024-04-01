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Сегодня, 14:20

Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Несмотря на ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал именно «Зенит» фаворитом в золотой гонке.

— «Зенит» очень расслабленно начал встречу с «Крыльями», за что и поплатился. Пропустил один мяч, мог пропустить и второй. В итоге ничья в Самаре. Тем не менее именно питерцев я сейчас считаю фаворитами в золотой гонке. Бразильцы — прежде всего Вендел и Клаудиньо — еще наберут кондиции, форму. Выйдут на свой максимум. Со стороны кажется, что у «Зенита» запаса прочности все же больше, чем у конкурентов. В принципе, в Самаре сине-бело-голубые в концовке могли и вырвать победу, но Ломаев справился с непростым ударом Педро, — сказал «СЭ» Газзаев.

 
Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

После 21 матча в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 41 очко, второе место у «Краснодара» — 40 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе.

РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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