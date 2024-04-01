Широков — о «Зените»: «Не было задела, который помог бы комфортно преодолеть всю дистанцию»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков в комментарии для «СЭ» предположил, почему сине-бело-голубые испытывают проблемы в чемпионате.

После возобновления РПЛ команда Сергея Семака один раз победила и дважды сыграла вничью, набрав в 3 матчах 5 очков из 9 возможных.

«Сложно сказать, почему у «Зенита» нет стабильности. Это не только после зимы проявилось, но было и в прошлом году. В этом сезоне не было задела, который помог бы комфортно преодолеть всю дистанцию. А стабильность, наверное, и основывается на этом», — сказал Широков «СЭ».

На данный момент «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, составляет 1 балл.

Савелий Максимцев