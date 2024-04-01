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Сегодня, 14:05

Газзаев — Чалову: «На двух стульях не усидишь. Пора определиться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» дал совет нападающему армейцев Федору Чалову.

— Тревожит тенденция ЦСКА — постоянно терять очки, ведя в счете, имея комфортное преимущество... Жаль Игоря Акинфеева. В матче с «Сочи» он совершил несколько великолепных спасений, а защитники продолжали его подводить. В эпизоде с первым голом Роша слишком легко дал себя обыграть. А когда пропускали второй мяч, недоработали в опорной зоне.

Если бы не эти осечки, армейцы уже шли бы по чемпионскому графику... Понятно, что где-то не хватает обоймы, где-то сказывается потеря концентрации. Перед стартом сезона я говорил, что ЦСКА должен решать только одну задачу — бороться за чемпионство. А как иначе? После второго места и победы в Кубке нужно двигаться только вперед, брать следующую высоту. Но для этого нужны были соответствующие трансферы...

Спад в игре Чалова? Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье. На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата, — сказал «СЭ» Газзаев.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 30 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

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Оренбург

 18 1 5
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