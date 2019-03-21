Вадим Шаблий: "Игнатьев выбрал деньги. Грош цена такому футболисту"

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" заявил, что нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев вместо футбольного развития выбрал деньги. Напомним, что игрок отказался подписать новый контракт с клубом и теперь выступает во второй команде.

– Если у меня есть футболист, у которого 3,5 года контракта, я хочу, чтобы он прогрессировал. Я понимаю, что на нем хотят заработать. Но если у парня не хватает мозгов... И он выбрал деньги, то грош цена такому футболисту. Его промаринуют 3,5 года, где-то будет играть в Краснодарском крае или во второй лиге. И у машины колеса отпадут, и Агузаров испарится. Я считаю, что клуб поступает правильно.