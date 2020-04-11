Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о ситуации с карантином в России из-за пандемии коронавируса.

— Уверен, что это сейчас нужно, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днём будет все больше людей. В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!

По данным Worldometers на утро 11 апреля, в мире зарегистрировано 1 700 416 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 760 летальных исходов, выздоровело 376 572 человека.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.