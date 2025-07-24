В «Зените» заявили, что не получали от «Марселя» предложения по Мантуану

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» рассказал, что клуб не получал предложений от «Марселя» по Мантуану.

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что 24-летний бразилец входит в шорт-лист французского клуба.

— Вышла новость, что «Марсель» заинтересован в Мантуане. Выходил ли французский клуб на «Зенит» с предложением?

— Не выходил, — ответил Медведев «СЭ».

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету Мантуана 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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