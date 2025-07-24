Источник: «Крылья» и еще два российских клуба интересуются форвардом сборной Туниса Мастури

Три российских клуба заинтересованы в переходе нападающего «Монастира» Хазема Мастури, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, одним из клубов, претендующих на 28-летнего форварда являются «Крылья Советов».

В сезоне-2024/25 Мастури провел 32 матча за «Монастир» во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи.

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