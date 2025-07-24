Источник: «Спартак» отказался от аренды защитника «Милана» Эмерсона Рояла

«Спартак» отказался от варианта с арендой защитника «Милана» Эмерсона Рояла, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белым предложили бесплатно арендовать 26-летнего бразильца с опцией выкупа около 10 миллионов евро, но спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался от защитника в пользу других вариантов.

26-летний бразилец выступает за «Милан» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

Ранее Эмерсон Роял также играл в «Тоттенхэме», «Барселоне», «Бетисе» и «Атлетико Минейро».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.