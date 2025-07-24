Источник: Мантуан входит в шорт-лист «Марселя»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может перейти в «Марсель», сообщает Footmercato.

По информации источника, бразилец входит в шорт-лист французского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту также проявляет «Фламенго».

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету Мантуана 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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