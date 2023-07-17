Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Болельщикам это принять невозможно»
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».
«Это его выбор. Принять это сложно, учитывая, сколько лет он играл за ЦСКА. Но даже с российским паспортом он остается легионером. И после завершения карьеры он наверняка не останется в России, а уедет в Бразилию. Поэтому нужно понимать, что скорее всего Марио руководствовался выгодой. Ему 32 года, у него вряд ли уже будут большие контракты. Не знаю, что пошло не так в переговорах с ЦСКА. Но болельщикам это принять будет практически невозможно», — сказал Алдонин «СЭ».
32-летний футболист заключил соглашение на один год с возможностью продления на сезон.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».
(Валерия Яшвили)
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
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Сочи – Балтика
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