В «Зените» пока не считают сезон провальным: «Нет времени жаловаться. У нас еще две игры»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет сине-бело-голубых из FONBET Кубка России.

В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0, в ответном матче армейцы одержали победу со счетом 2:0 (пенальти — 4:3) и вышли в суперфинал.

— Есть ощущение, что вылет из Кубка ставит вас в тяжелое положение?

— Сегодня мы уже забудем про Кубок и будем думать о чемпионате. Нет времени жаловаться. Мы будем дальше готовиться.

— Сезон на грани провала?

— Почему? У нас еще две игры в чемпионате.

После 28 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 61 очком, «Зенит» с 60 очками идет вторым.