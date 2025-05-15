Орлов: «Зенит» обескровлен. Лусиано и Вендел травмированы»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» обозначил кадровые проблемы «Зенита».

«Да, вылетели из Кубка, но нельзя ссылаться на то, что матч с ЦСКА забрал много сил. Оправданий никаких быть не может! Лусиано даже в заявку вчера не попал. Значит, лечится. И неизвестно, сыграет ли с «Ростовом». Без него, конечно, трудно.

Игра Глушенкова? Смотрелся лучше, чем в ряде предыдущих встреч. Но где голы, где голевые передачи? Поэтому... Опять провалы в центре поля. Нет игроков. «Зенит» оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел. А достойных замен этим футболистам нет.

Если «Зенит» не выиграет чемпионат, можно ли будет назвать этот сезон провальным? Ну не знаю... Команда Семака идет рядом с «Краснодаром», борьба продолжается.

Но потенциал у футболистов сине-бело-голубых, конечно, выше. Почему он не раскрыт? Это уже пусть решает руководство. Ну что нам сейчас об этом говорить? Не будем требовать крови!» — сказал Орлов.

«Зенит» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России уступил ЦСКА с общим счетом 2:3 и завершил выступление в турнире. В суперфинале Кубка страны ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов».