Орлов — о ЦСКА: «По энергетике команда Николича — лучшая в РПЛ!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру ЦСКА.

«Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ.

ЦСКА же вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»! Какой характер, какая агрессия, самоотдача! Какой красивый гол забил Мусаев! Эракович перед ним прыгал и не дотянулся до мяча. Английский гол. Какие претензии могут быть к Адамову? Все четко — в угол. А какие у армейцев болельщики? Какая поддержка! Какая сплоченность!» — сказал Орлов.

ЦСКА по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

В РПЛ после 28 туров армейцы идут третьими.