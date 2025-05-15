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Орлов — о ЦСКА: «По энергетике команда Николича — лучшая в РПЛ!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру ЦСКА.

«Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ.

ЦСКА же вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»! Какой характер, какая агрессия, самоотдача! Какой красивый гол забил Мусаев! Эракович перед ним прыгал и не дотянулся до мяча. Английский гол. Какие претензии могут быть к Адамову? Все четко — в угол. А какие у армейцев болельщики? Какая поддержка! Какая сплоченность!» — сказал Орлов.

ЦСКА по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

В РПЛ после 28 туров армейцы идут третьими.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Почему первым у «Зенита» бил Соболев?! Не смог развернуть голеностоп». Орлов — о поражении Питера от ЦСКА

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ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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