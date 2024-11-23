В «Спартаке» сообщили, что службы стадиона принимают все меры для подготовки поля к матчу с «Локомотивом»

В пресс-службе «Спартака» рассказали «СЭ» о подготовке поля «Лукойл Арены» к матчу 16-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Решение о том, проводится матч или нет, традиционно принимает арбитр. Наши службы принимают все меры, чтобы поле было готово к игре», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.