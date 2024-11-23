«Оренбург» — «Зенит»: Коваленко получил красную карточку

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Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита» получил красную карточку.

21-летний россиянин при счете 0:0 заработал вторую желтую карточку на 38-й минуте и покинул поле. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.