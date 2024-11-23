«Матч ТВ» представил состав «Зенита» с эмблемой «Спартака»

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«Матч ТВ» ошибся в предматчевой графике встречи 16-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

Во время представления состава петербургского клуба вместо эмблемы «Зенита» появился логотип «Спартака».

Матч «Оренбург» — «Зенит» проходит в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.