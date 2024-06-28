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Сегодня, 14:20

В «Спартаке» пока нет решения, отпускать ли Соболева в «Зенит». Форвард тренируется и признаков недовольства не выказывает

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров,, «СЭ»

По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, у руководства «Спартака» пока нет решения, отпускать ли форварда Александра Соболева в «Зенит». Соответственно, нет и цифр, которые сообщил сегодня инсайдер Иван Карпов, — якобы сине-бело-голубые хотят купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать его за 30.

Также источники Рабинера опровергают информацию о том, что Соболев тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией.

В этом случае жесткий тренер Деян Станкович выгнал бы его с занятий, чего не происходит; также Соболев сыграл в контрольном матче с «Торпедо», и этот факт означает, что Станкович счел его готовым к игре.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
15
38
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Стало известно, когда Митай вернется в расположение «Локомотива» после Евро-2024

В «Локомотиве» сообщили, что Митай вернется в расположение команды 10 июля
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
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19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
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19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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