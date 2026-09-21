«Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом» и «Оренбургом» во время паузы на матчи сборных

«Локомотив» проведет две товарищеские игры во время перерыва на матчи сборных, сообщила пресс-служба железнодорожников.

26 сентября «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч начнется в 16.00 по московскому времени.

3 октября железнодорожники встретятся с «Оренбургом». Игра начнется с 11.30.

Оба контрольных матча состоятся в Баковке и пройдут без зрителей.

В сезоне-2026/27 «Локомотив» набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ железнодорожники на выезде встретятся с «Факелом» 10 октября.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max