Источник: «Зенит» предложил Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год
«Зенит» продолжает переговоры по переходу нападающего «Спартака» Александра Соболева, утверждает журналист Иван Карпов.
По информации источника, сине-бело-голубые предлагают за 27-летнего форварда 20 миллионов евро, но «Спартак» не хочет продавать футболиста дешевле 30 миллионов. Самому Соболеву предложен 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год.
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Источник: https://t.me/karpinside/32013
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