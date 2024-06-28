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Сегодня, 14:12

Стало известно, когда Митай вернется в расположение «Локомотива» после Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Марио Митай вернется в расположение клуба в течение двух недель.

Футболист завершил выступление на Евро-2024 со сборной Албании и на данный момент проводит отпуск в Греции.

Сборная Албании заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав 1 очко, и вылетела с Евро-2024.

В минувшем сезоне 20-летний Митай провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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