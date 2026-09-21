Яковлев: «Не считаю «Краснодар» явным фаворитом в борьбе за чемпионство»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Борьба будет до последнего тура. Не уверен, что «Краснодар» в этом году будет чемпионом, не считаю их явными фаворитами. Еще есть «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Шансы есть у всех. Посмотрим еще, как усилятся клубы этой зимой», — сказал Яковлев «СЭ».

После 9 туров чемпионата России-2026/27 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 21 очком. Второе место занимает «Спартак», на третьей строчке идет московское «Динамо», на четвертой — ЦСКА. Все три команды набрали по 19 очков, но красно-белые опережают две другие столичные команды по дополнительным показателям.