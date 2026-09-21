Источник: защитник «Локомотива» Джикия вернется на поле после травмы в октябре

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия восстановится после повреждения и будет готов играть после перерыва на матчи сборных, сообщает Metaratings.

В начале сентября главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сказал, что 32-летний футболист получил травму и не доступен на ближайшие игры.

Джикия присоединился к «Локомотиву» 1 июля 2026 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в шести матчах команды.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже в матче 10 тура чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max