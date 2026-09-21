«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью отца Галактионова

Умер отец главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, сообщила пресс-служба железнодорожников.

Причины смерти не сообщаются.

«У главного тренера нашей команды Михаила Галактионова случилось большое горе. Не стало его отца. ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования Михаилу Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» в ноябре 2022 года.

Железнодорожники с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ они на выезде встретятся с «Факелом» 10 октября.

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