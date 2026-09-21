Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав прилетел в Москву на прощальный матч

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прилетел в Москву, сообщила пресс-служба армейцев.

26 сентября 42-летний бразилец примет участие в прощальном матче в свою честь. Игра состоится на «ВЭБ Арене». В поединке встретятся две команды: «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав».

«Всем привет, друзья! Вагнер Лав здесь (смеется)», — сказал Лав в видео, опубликованном в соцсетях ЦСКА.

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейского клуба он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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