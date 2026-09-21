Смородская о нынешнем положении «Локомотива»: «Этой команде даже Дзюба не поможет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о проблемах железнодорожников в сезоне-2026/27.

«Нынешнее положение «Локомотива» очень сильно удручает. Команда просто катится вниз! И самое печальное во всем этом, что никто в руководстве не знает, как выбираться из этой ситуации. Мне кажется, даже Дзюба не помог бы этой команде. Проблема кроется глубоко внутри», — сказала Смородская «СЭ».

После 9 туров чемпионата России-2026/27 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 7 очками.

(Кирилл Радченко)