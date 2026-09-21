Главный тренер против лучшего бомбардира. В чем суть конфронтации Разина с Ткачевым

Чья мотивация поможет «Металлургу» выиграть Кубок Гагарина? Или же от этого противостояния пострадает вся команда?

Две последние пресс-конференции Андрея Разина вызвали едва ли не больший ажиотаж, чем матчи «Металлурга» с «Барысом» и «Нефтехимиком». На льду все проходило буднично: магнитогорцы добыли две уверенные победы. А вот после игры в конференц-зале главный тренер поднимал собственный индекс цитируемости. Пересказывать моноспектакли Разина не вижу большого смысла. При желании каждый найдет подробные слова. Попытаюсь лишь вычленить суть из многочисленных высказываний тренера.

Обе пресс-конференции строились вокруг Владимира Ткачева. Даже удивительно, что не вокруг Егора Яковлева. После матча с «Барысом» мне хотелось понять, чем обусловлен выбор Андрея Козлова и Михаила Федорова в качестве партнеров одного из лучших крайних форвардов КХЛ. А уже после «Нефтехимика» Разин выдал тираду о мотивации и упрекнул Ткачева в том, что личные бонусы и индивидуальная статистика для него превыше командных результатов.

Сыр-бор вокруг бонусов Ткачева начался еще в конце прошлой регулярки. Владимир бился за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ, что гарантировало бы ему прибавку к контракту. Однако Разин убрал нападающего из состава — два последних матча «Металлург», лишенный турнирной мотивации, доигрывал молодняком. Ткачева в гонке бомбардиров обогнали Энас, Окулов и Лимож. Сам Разин объяснял решение подготовкой команды к плей-офф. Однако план тренера не сработал: «Металлург» с легкостью прошел два раунда, обыграв «Сибирь» и «Торпедо», но, столкнувшись с первыми серьезными трудностями, отдал серию «Ак Барсу» в пяти матчах.

Еще прошлой весной решение Разина вызывало сомнения. Сейчас же тренер продолжил колоть Ткачева бонусной мотивацией, но теперь уже через пресс-конференции. А ведь финансовая мотивация присуща каждому человеку. Будь то журналист, учитель, строитель, хоккеист или тренер — каждый в деле своей жизни видит еще и источник дохода.

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У Разина ведь тоже большой контракт, как и у Ткачева. Он один из самых высокооплачиваемых тренеров лиги. Но никто не предъявляет специалисту, что, выиграв в 2024 году Кубок Гагарина и подписав новый многолетний контракт с «Металлургом», он лишился мотивации. Наоборот, публичные порицания Яковлева и Ткачева только вносят раздрай в команду, но никак не сплачивают коллектив, который Разин, как мотивированный тренер, ведет к Кубку Гагарина.

В лавировании между крайностями и заключается работа тренера со звездными игроками. Сейчас Разин выбрал решение, как мотивировать Ткачева: его используют в тройке с молодыми Козловым и Федоровым. Пока это выглядит как попытка поехать за грибами на «Феррари» — неуместно и нелепо.

Андрей и Михаил — талантливые игроки, но в силу возраста еще не раскрыли и половины своего потенциала. Ткачев же привык играть с другими партнерами, которые понимают хоккей на ином уровне. И от того, как правильно Разин сможет использовать Владимира, зависит ведь и личная мотивация тренера: в плей-офф результат приносят как раз опытные игроки.

От того, что Владимир будет набирать много очков и выбьет бонусы, «Металлург» должен остаться только в плюсе. Ведь каждое очко Ткачева — маленький вклад в победу всей команды. В прошлой регулярке, которую магнитогорцы закончили на первом месте, индивидуальные подвиги Ткачева идеально сочетались с результатами. Ничего не должно меняться и сейчас. Владимир остался мастером, каких в современной КХЛ единицы. Большими целями он мотивирован не меньше самого Разина.

Чем быстрее тренер (или уже руководство) клуба потушит конфликты в раздевалке, тем лучше будет для «Металлурга». Иначе Разин рискует не реализовать свои кубковые амбиции, о которых заявлял на пресс-конференциях, а Ткачев — остаться без бонусов. А проиграть от этого в итоге может вся организация, в том числе репутационно. Потом не стоит удивляться, что Магнитогорск избегают топовые игроки.

Вспыхнувший конфликт может закончиться выбором: чью сторону займут команда, руководство и президент клуба? От этого будет напрямую зависеть будущее Разина и Ткачева в «Металлурге».