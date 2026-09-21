Первая отставка в новом сезоне РПЛ! «Родина» уволила Хуана Диаса после двух побед в 12 матчах

Тренер вывел клуб в элиту, но не справился на новом уровне.

В РПЛ произошла первая отставка сезона-2026/27 — «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. Информацию об уходе 48-летнего испанского специалиста московский клуб подтвердил официально.

«Любая история имеет свой конец»

Согласно пресс-релизу, Диас уходит вместе со всем тренерским штабом: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието также покинут «Родину».

«Благодарим Хуана и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявили москвичи.

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин отметил — решение о расставании было совместным.

«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Благодарны Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — цитирует Погонина пресс-служба клуба.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не получилось на новом уровне

Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года — для испанца это был первый полноценный тренерский опыт, поскольку ранее он работал только с молодежными командами «Севильи», а также в основе на административной должности. Несмотря на это, получилось отлично: в 26 матчах Первой лиги москвичи под руководством Диаса потерпели всего два поражения и вышли в элиту с первого места.

Повторить успех на новом уровне не удалось — в 12 встречах во всех турнирах «Родина» проиграла 8 раз, пропустив суммарно 29 мячей. Победила команда всего дважды, хотя и ярко: разгромила «Рубин» в FONBET Кубке России (5:0) и сенсационно обыграла «Зенит» на выезде в РПЛ (2:1).

К началу международной паузы положение «Родины» оказалось почти безнадежным: команда занимает 15-е место в Премьер-лиге, имея на счету 5 очков после девяти туров. Аналогичная ситуация в Кубке России, где московский коллектив с 3 баллами после трех туров занимает последнее место в группе А.

Исправлять ситуацию предстоит другим людям. Как сообщили в «Родине», временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.