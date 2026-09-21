Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Родина уволила главного тренера Хуана Диаса 21 сентября 2026

Первая отставка в новом сезоне РПЛ! «Родина» уволила Хуана Диаса после двух побед в 12 матчах

Артем Белинин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер вывел клуб в элиту, но не справился на новом уровне.

В РПЛ произошла первая отставка сезона-2026/27 — «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. Информацию об уходе 48-летнего испанского специалиста московский клуб подтвердил официально.

«Любая история имеет свой конец»

Согласно пресс-релизу, Диас уходит вместе со всем тренерским штабом: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието также покинут «Родину».

«Благодарим Хуана и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявили москвичи.

Хуан Диас.«Знаком с тренерским штабом Карседо. Но теперь мы не будем дружить». Интервью главного тренера «Родины»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин отметил — решение о расставании было совместным.

«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Благодарны Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — цитирует Погонина пресс-служба клуба.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не получилось на новом уровне

Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года — для испанца это был первый полноценный тренерский опыт, поскольку ранее он работал только с молодежными командами «Севильи», а также в основе на административной должности. Несмотря на это, получилось отлично: в 26 матчах Первой лиги москвичи под руководством Диаса потерпели всего два поражения и вышли в элиту с первого места.

Повторить успех на новом уровне не удалось — в 12 встречах во всех турнирах «Родина» проиграла 8 раз, пропустив суммарно 29 мячей. Победила команда всего дважды, хотя и ярко: разгромила «Рубин» в FONBET Кубке России (5:0) и сенсационно обыграла «Зенит» на выезде в РПЛ (2:1).

Артур Гарибян.«Что может быть лучше, чем победить «Зенит»?» «Родина» празднует сенсационный успех

К началу международной паузы положение «Родины» оказалось почти безнадежным: команда занимает 15-е место в Премьер-лиге, имея на счету 5 очков после девяти туров. Аналогичная ситуация в Кубке России, где московский коллектив с 3 баллами после трех туров занимает последнее место в группе А.

Исправлять ситуацию предстоит другим людям. Как сообщили в «Родине», временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Родина
Хуан Диас
Читайте также
Валиевой пока тяжело. На старте сезона она полная противоположность Трусовой
Нидерландский политик Вилдерс посмеялся над Мерцем из-за провала на выборах
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Певица Пелагея не смогла оспорить исполнительский сбор в 5 млн рублей
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Спортивный директор «Балтики» Маргарян — о трансфере Андраде: «Продали одного, купили трех»
Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Истерия из-за ухода Бориско абсолютно необоснованна»
Тедеев об игре «Спартака»: «Карседо постоянно что-то ищет. Но нужно действовать прямо здесь и сейчас»
Маргарян сравнил футбол с «Формулой-1»: «У «Балтики» нет той «машины», чтобы регулярно финишировать в топе»
Мостовой: «Думаете, если сейчас Мусаева поставят в «Родину», что-то изменится?»
Гендиректор «Родины» Погонин: «Работа с Диасом строилась на взаимном доверии, но любая история имеет свой конец»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

19-летний Окишор — лидер РПЛ по результативным действиям за 90 минут. За таких игроков хочется болеть
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости