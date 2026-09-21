Первая отставка в новом сезоне РПЛ! «Родина» уволила Хуана Диаса после двух побед в 12 матчах
В РПЛ произошла первая отставка сезона-2026/27 — «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. Информацию об уходе 48-летнего испанского специалиста московский клуб подтвердил официально.
«Любая история имеет свой конец»
Согласно пресс-релизу, Диас уходит вместе со всем тренерским штабом: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието также покинут «Родину».
«Благодарим Хуана и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявили москвичи.
Генеральный директор «Родины» Александр Погонин отметил — решение о расставании было совместным.
«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Благодарны Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — цитирует Погонина пресс-служба клуба.
Не получилось на новом уровне
Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года — для испанца это был первый полноценный тренерский опыт, поскольку ранее он работал только с молодежными командами «Севильи», а также в основе на административной должности. Несмотря на это, получилось отлично: в 26 матчах Первой лиги москвичи под руководством Диаса потерпели всего два поражения и вышли в элиту с первого места.
Повторить успех на новом уровне не удалось — в 12 встречах во всех турнирах «Родина» проиграла 8 раз, пропустив суммарно 29 мячей. Победила команда всего дважды, хотя и ярко: разгромила «Рубин» в FONBET Кубке России (5:0) и сенсационно обыграла «Зенит» на выезде в РПЛ (2:1).
К началу международной паузы положение «Родины» оказалось почти безнадежным: команда занимает 15-е место в Премьер-лиге, имея на счету 5 очков после девяти туров. Аналогичная ситуация в Кубке России, где московский коллектив с 3 баллами после трех туров занимает последнее место в группе А.
Исправлять ситуацию предстоит другим людям. Как сообщили в «Родине», временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1