В «Локомотиве» сообщили, что Митай вернется в расположение команды 10 июля

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ», когда защитник Марио Митай прибудет в расположении клуба после выступления на Евро-2024.

Сборная Албании заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав 1 очко, и вылетела с чемпионата Европы.

«Марио Митай прибудет в расположение клуба ориентировочно 10 июля», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Митай провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.