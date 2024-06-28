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В «Локомотиве» сообщили, что Митай вернется в расположение команды 10 июля

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ», когда защитник Марио Митай прибудет в расположении клуба после выступления на Евро-2024.

Сборная Албании заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав 1 очко, и вылетела с чемпионата Европы.

«Марио Митай прибудет в расположение клуба ориентировочно 10 июля», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Митай провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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