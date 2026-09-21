Канчельскис хочет, чтобы «Родину» возглавил русский тренер: «У нас есть много специалистов, как тот же Диас»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением об отставке испанца Хуана Диаса, который возглавлял «Родину».

«Не знаю, правильное это решение или нет. Я не работаю в руководстве «Родины». Я бы хотел, чтобы в клубе работал русский специалист, чтобы там развивались отечественные тренеры. Поскольку у нас есть очень много таких специалистов, как тот же Диас», — сказал Канчельскис «СЭ».

Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2025/26 и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

Москвичи занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 с 5 очками в 9 матчах.