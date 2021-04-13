В «Спартаке» отреагировали на заявление «Локомотива» о расизме в ситуации с Гильерме

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал высказывания директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева по ситуации с расизмом во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Надо разделять те события, которые произошли с нашей стороны и те, которые допустил Гильерме. Факт того, что Гильерме показывал неприличные жесты у нас зафиксирован на видео. Мы его предоставим в КДК. Видимо, Александр Бедарев вчера по каким-то причинам пропустил мое заявление о позиции клуба относительно непринятия любых видов дискриминиции. Мы расизм не оправдываем ни в коем случае. Любой форме дискриминации нет оправдания. Факт неэтичного поведения футболиста национальной сборной также требует рассмотрения на КДК», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 12 апреля, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме в матче с «Локомотивом». По словам главы департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова, вратарь железнодорожников провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты. Клуб предъявит видеодоказательства КДК.

13 апреля директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев в интервью Sport24 выразил мнение, что Фетисов одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму.

(Владимир Пушкарев)