Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» состоится на «РЖД Арене» в Черкизове, даже если наказание железнодорожников, примененное к клубу в августе КДК РФС, перейдет из статуса условного в реальное, и железнодорожникам придется провести один домашний матч не на своем поле.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, реализация санкций (таких как проведение игры на нейтральном поле), допускается не ранее чем через пять рабочих дней с момента вступления соответствующего решения в силу.

Даже если КДК сегодня накажет «Локомотив», субботнюю игру 26-го тура чемпионата страны никуда из Черкизова не перенесут. В таком случае железнодорожники сыграют на нейтральном поле с «Динамо» 8 мая.

(Александр Бобров)