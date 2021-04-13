Тренер «Ротора» Батуренко рассказал о взаимоотношениях с агентом Мамукой Джугелия

Старший тренер «Ротора» Юрий Батуренко, который де-факто является главным тренером команды, рассказал «СЭ» о своих взаимоотношениях с известным агентом Мамукой Джугилия.

— Все знают, что у «Ротора» много футболистов Мамуки Джугелия. И все знают, какие отношения были у Юрия Семина и его команды с ним. Был ли какой-то разговор с этим агентом перед тем, как вы возглавили «Ротор»? Какие у вас с ним отношения?

— Какие могут быть отношения? Кто ему принадлежит из футболистов — это не дело тренера.

— Понятно, что все грузинские футболисты.

— Мы не лезем в эти дела. Все футболисты принадлежат «Ротору».

«Ротор» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)