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Сегодня, 12:16

Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо повлиял на решение Каттани об уходе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо стал одной из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.

Ранее об интересе «Спартака» к Налдо сообщал «СЭ».

По информации источника, Каттани очень хотел приобрести 33-летнего бразильца, однако руководство красно-белых решило отказаться от кандидатуры футболиста и прекратить переговоры.

Сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/otkaz-podpisat-braziltsa-naldo-povliyal-na-reshenie-kattani-uyti-iz-spartaka-1310753/
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