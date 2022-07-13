Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо повлиял на решение Каттани об уходе

Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо стал одной из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.

Ранее об интересе «Спартака» к Налдо сообщал «СЭ».

По информации источника, Каттани очень хотел приобрести 33-летнего бразильца, однако руководство красно-белых решило отказаться от кандидатуры футболиста и прекратить переговоры.

Сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.