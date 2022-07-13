Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо повлиял на решение Каттани об уходе
Отказ «Спартака» подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо стал одной из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.
Ранее об интересе «Спартака» к Налдо сообщал «СЭ».
По информации источника, Каттани очень хотел приобрести 33-летнего бразильца, однако руководство красно-белых решило отказаться от кандидатуры футболиста и прекратить переговоры.
Сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани, который работал в клубе с декабря 2021 года.
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|17.07
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