«Краснодар» — «Спартак»: Промес отличился в начале второго тайма
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в самом начале второго тайма матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он увеличил преимущество красно-белых — 2:0.
Промес получил мяч в штрафной площади, на паузе убрал защитников и спокойно катнул мяч в ворота.
Хавбек уже забил седьмой гол в карьере в ворота «быков».
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|1
|0
|1
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|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|
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|
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|
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|
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|1
|
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|0
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
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|2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
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|И
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|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
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Спартак
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|0
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|
|
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Нижний Новгород
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|0
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