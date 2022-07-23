«Краснодар» — «Спартак»: Промес отличился в начале второго тайма

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в самом начале второго тайма матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он увеличил преимущество красно-белых — 2:0.

Промес получил мяч в штрафной площади, на паузе убрал защитников и спокойно катнул мяч в ворота.

Хавбек уже забил седьмой гол в карьере в ворота «быков».