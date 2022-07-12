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Сегодня, 11:06

«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», «Спартак» близок к подписанию бразильского защитника Налдо.

33-летний бразилец уже выступал в России — в сезоне-2016/17 он играл за «Краснодар». Футболист забил 2 гола в 24 матчах за «быков».

В данный момент Налдо является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне защитник забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.

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