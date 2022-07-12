«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо
Как стало известно «СЭ», «Спартак» близок к подписанию бразильского защитника Налдо.
33-летний бразилец уже выступал в России — в сезоне-2016/17 он играл за «Краснодар». Футболист забил 2 гола в 24 матчах за «быков».
В данный момент Налдо является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне защитник забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.
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13
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15
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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Динамо – Ростов
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