«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо

Как стало известно «СЭ», «Спартак» близок к подписанию бразильского защитника Налдо.

33-летний бразилец уже выступал в России — в сезоне-2016/17 он играл за «Краснодар». Футболист забил 2 гола в 24 матчах за «быков».

В данный момент Налдо является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был «Антальяспор», за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне защитник забил 5 голов в 38 матчах за турецкую команду.