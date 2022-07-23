ЦСКА — единоличный лидер после двух туров. Это плохая примета

ЦСКА в матче 2-го тура разгромил «Сочи» (3:0) и, воспользовавшись победой «Зенита» над «Крыльями Советов», единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Всего в седьмой раз за 31 год проведения чемпионата России лидер турнира определился так рано. До армейцев лидерство захватывали «Зенит» (дважды), «Крылья Советов», «Москва», «Рубин» и «Спартак».

Правда, никому из этой компании не удалось завоевать золото, да и до медалей добрался только «Рубин» — 2010 — действующий на тот момент чемпион страны.

Случаи, когда только один участник чемпионата России выиграл в двух стартовых турах

Сезон Команда Тренер Матчи Итоговое место 1998 Зенит Анатолий Бышовец Спартак (д) — 2:1, ЦСКА (г) — 2:1 5-е 2001 Крылья Советов Александр Тарханов Динамо (г) — 1:0, ЦСКА (г) — 3:0 5-е 2005 Зенит Властимил Петржела Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0 6-е 2007 Москва Леонид Слуцкий Луч-Энергия (г) — 1:0, Томь (д) — 2:0 4-е 2010 Рубин Курбан Бердыев Локомотив (д) — 2:0, Томь (г) — 2:0 3-е 2013/14 Спартак Валерий Карпин Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0 6-е 2022/23 ЦСКА Владимир Федотов Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0 ?

Главный рекордсмен чемпионата Игорь Акинфеев всего в пятый раз начал чемпионат с двух сухих матчей. В последний раз обойтись без пропущенных мячей в двух стартовых турах кряду у вратаря ЦСКА получалось шесть лет назад, когда армейцы привезли четыре очка с выезда Махачкала — Оренбург.

Кстати, рекорд сухой серии был установлен в 2005 году, когда пробить Акинфеева у соперников получилось только в пятом туре.

Случаи, когда Игорь Акинфеев начинал чемпионат с двух сухих матчей

Сезон Матчи Сухая серия со старта Итоговое место Сухие матчи 2005 Терек (д) — 3:0, Томь (г) — 2:0 413 1-е 15 2010 Амкар (д) — 1:0, Динамо (д) — 0:0 270 2-е 10 2015/16 Рубин (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 2:0 396 1-е 15 2016/17 Анжи (г) — 0:0, Оренбург (г) — 1:0 315 2-е 19 2022/23 Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0 180* ? ?

* Серия продолжается