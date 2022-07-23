ЦСКА — единоличный лидер после двух туров. Это плохая примета
ЦСКА в матче 2-го тура разгромил «Сочи» (3:0) и, воспользовавшись победой «Зенита» над «Крыльями Советов», единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Всего в седьмой раз за 31 год проведения чемпионата России лидер турнира определился так рано. До армейцев лидерство захватывали «Зенит» (дважды), «Крылья Советов», «Москва», «Рубин» и «Спартак».
Правда, никому из этой компании не удалось завоевать золото, да и до медалей добрался только «Рубин» — 2010 — действующий на тот момент чемпион страны.
Случаи, когда только один участник чемпионата России выиграл в двух стартовых турах
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Матчи
|
Итоговое место
|
1998
|
Зенит
|
Анатолий Бышовец
|
Спартак (д) — 2:1, ЦСКА (г) — 2:1
|
5-е
|
2001
|
Крылья Советов
|
Александр Тарханов
|
Динамо (г) — 1:0, ЦСКА (г) — 3:0
|
5-е
|
2005
|
Зенит
|
Властимил Петржела
|
Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0
|
6-е
|
2007
|
Москва
|
Леонид Слуцкий
|
Луч-Энергия (г) — 1:0, Томь (д) — 2:0
|
4-е
|
2010
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
Локомотив (д) — 2:0, Томь (г) — 2:0
|
3-е
|
2013/14
|
Спартак
|
Валерий Карпин
|
Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0
|
6-е
|
2022/23
|
ЦСКА
|
Владимир Федотов
|
Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0
|
?
Главный рекордсмен чемпионата Игорь Акинфеев всего в пятый раз начал чемпионат с двух сухих матчей. В последний раз обойтись без пропущенных мячей в двух стартовых турах кряду у вратаря ЦСКА получалось шесть лет назад, когда армейцы привезли четыре очка с выезда Махачкала — Оренбург.
Кстати, рекорд сухой серии был установлен в 2005 году, когда пробить Акинфеева у соперников получилось только в пятом туре.
Случаи, когда Игорь Акинфеев начинал чемпионат с двух сухих матчей
|
Сезон
|
Матчи
|
Сухая серия со старта
|
Итоговое место
|
Сухие матчи
|
2005
|
Терек (д) — 3:0, Томь (г) — 2:0
|
413
|
1-е
|
15
|
2010
|
Амкар (д) — 1:0, Динамо (д) — 0:0
|
270
|
2-е
|
10
|
2015/16
|
Рубин (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 2:0
|
396
|
1-е
|
15
|
2016/17
|
Анжи (г) — 0:0, Оренбург (г) — 1:0
|
315
|
2-е
|
19
|
2022/23
|
Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0
|
180*
|
?
|
?
* Серия продолжается
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0