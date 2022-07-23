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Сегодня, 21:00

ЦСКА — единоличный лидер после двух туров. Это плохая примета

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в матче 2-го тура разгромил «Сочи» (3:0) и, воспользовавшись победой «Зенита» над «Крыльями Советов», единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Всего в седьмой раз за 31 год проведения чемпионата России лидер турнира определился так рано. До армейцев лидерство захватывали «Зенит» (дважды), «Крылья Советов», «Москва», «Рубин» и «Спартак».

Правда, никому из этой компании не удалось завоевать золото, да и до медалей добрался только «Рубин» — 2010 — действующий на тот момент чемпион страны.

Случаи, когда только один участник чемпионата России выиграл в двух стартовых турах

Сезон

Команда

Тренер

Матчи

Итоговое место

1998

Зенит

Анатолий Бышовец

Спартак (д) — 2:1, ЦСКА (г) — 2:1

5-е

2001

Крылья Советов

Александр Тарханов

Динамо (г) — 1:0, ЦСКА (г) — 3:0

5-е

2005

Зенит

Властимил Петржела

Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0

6-е

2007

Москва

Леонид Слуцкий

Луч-Энергия (г) — 1:0, Томь (д) — 2:0

4-е

2010

Рубин

Курбан Бердыев

Локомотив (д) — 2:0, Томь (г) — 2:0

3-е

2013/14

Спартак

Валерий Карпин

Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0

6-е

2022/23

ЦСКА

Владимир Федотов

Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0

?

Главный рекордсмен чемпионата Игорь Акинфеев всего в пятый раз начал чемпионат с двух сухих матчей. В последний раз обойтись без пропущенных мячей в двух стартовых турах кряду у вратаря ЦСКА получалось шесть лет назад, когда армейцы привезли четыре очка с выезда Махачкала — Оренбург.

Кстати, рекорд сухой серии был установлен в 2005 году, когда пробить Акинфеева у соперников получилось только в пятом туре.

Случаи, когда Игорь Акинфеев начинал чемпионат с двух сухих матчей

Сезон

Матчи

Сухая серия со старта

Итоговое место

Сухие матчи

2005

Терек (д) — 3:0, Томь (г) — 2:0

413

1-е

15

2010

Амкар (д) — 1:0, Динамо (д) — 0:0

270

2-е

10

2015/16

Рубин (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 2:0

396

1-е

15

2016/17

Анжи (г) — 0:0, Оренбург (г) — 1:0

315

2-е

19

2022/23

Урал (д) — 2:0, Сочи (д) — 3:0

180*

?

?

* Серия продолжается

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 3
2-й тайм

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

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 1
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Спартак

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