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Сегодня, 19:45

В «Сочи» рассказали о задачах команды на предстоящий сезон

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Какие у «Сочи» цели на сезон?

— Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже.

— Это реально?

— Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров (Кассьерры и Родригао. — Прим. «СЭ»)? У нас другие лидеры сейчас есть.

В первом туре РПЛ-2022/23 «Сочи» победил «Торпедо» (3:1). Во втором туре сочинцы сыграют против ЦСКА. Матч состоится в Москве 23 июля, начало — в 15.00 (мск).

Вадим Гаранин. «Потеря Кассьерры и Родригао? У нас есть другие!» В «Сочи» рассчитывают повторить успех прошлого сезона
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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