В «Сочи» рассказали о задачах команды на предстоящий сезон

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Какие у «Сочи» цели на сезон?

— Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже.

— Это реально?

— Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров (Кассьерры и Родригао. — Прим. «СЭ»)? У нас другие лидеры сейчас есть.

В первом туре РПЛ-2022/23 «Сочи» победил «Торпедо» (3:1). Во втором туре сочинцы сыграют против ЦСКА. Матч состоится в Москве 23 июля, начало — в 15.00 (мск).