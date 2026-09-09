«Как Ваню можно сравнивать с Матеусом Алвесом?!» Гришин — о переходе Олейникова в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-тренер молодежки красно-синих Александр Гришин — о громком переходе полузащитника Ивана Олейникова в армейский клуб.

Способен обыграть один в один. Редкость для российского футбола

— Олейников играл у вас в молодежке ЦСКА. Подавал большие надежды?

— Самое интересное, что в какой-то степени он попал к нам волею случая.

— Вот как?

— Когда игроков переводят из академии в дубль, подается соответствующий список. А Олейникова в нем не оказалось. И так получилось, что мы с Валерием Минько в эти дни посмотрели два матча с его участием.

— Чем подкупил?

— В Ваню мало кто тогда верил. Маленький, щупленький. Но бросилось в глаза, что он технически хорошо оснащен и не боится обыгрывать один в один. Считаю, это очень ценное качество для молодого футболиста.

— На какой позиции вы его видели?

— Мы играли в три нападающих. Иван действовал в атаке справа. Довольно быстро влился в наш коллектив, заиграл. Стал просто незаменимой фигурой в дубле.

— За дубль армейцев он провел 70 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи?

— Неплохая статистика. Он получал у нас много игрового времени, проявлял свои сильные качества. Повторюсь, Олейников способен обыгрывать один в один. Это редкость в нашем футболе. А Иван порой мог за счет дриблинга пройти и двоих соперников.

— В какой-то момент его стали привлекать к тренировкам с основой. Почему он там не закрепился?

— Я так понимаю, Ваня тогда не подходил под схему Виктора Гончаренко, который использовал систему с тремя центральными защитниками.

— Правым латералем тогда играл Марио Фернандес.

— Дело даже не в уровне Марио, а именно в схеме. Гончаренко не нужны были крайние нападающие. А латераль — это точно не история Олейникова. Не те качества. Небольшой объем работы. Ему гораздо комфортнее действовать либо на месте «десятки», либо в роли правого инсайда. Мы от него не требовали возвращаться назад.

— По уровню своего таланта в молодежке Олейников уступал Чалову?

— Слушайте, почему Федя Чалов был на слуху? Много забивал, поэтому о нем больше говорили. Федор действовал на острие, на одном фланге у него Тикнизян, на другом — Олейников. Постоянная доставка в штрафную. Грех не забить.

— Про Олейникова говорили, что он слишком замкнутый, не контактный...

— Молчаливый, согласен. В какой-то степени это являлось проблемой. Он немного говорил, но очень здорово тренировался. Дисциплинированный, четко выполнял тренерскую установку. К нему претензий у нас никогда не было. Ну молчит и молчит. Главное — эффективен на поле!

Иван Олейников. Фото ФК «Крылья Советов»

В 90-е Ваню бы не поняли

— Ваша реакция, когда узнали, что он сейчас переходит в ЦСКА, а не в «Рубин»?

— Если мы анализируем чисто футбольную составляющую, то для ЦСКА это усиление. Олейников армейский воспитанник, хотел сюда вернуться. Здесь все четко. По идее, он усилит армейцев.

Но есть же и этические моменты, человеческие... Некрасивая история. Как мы знаем, Олейников уже договорился с «Рубином», стороны пожали руки, а потом он взял и поменял свое решение. Это комментировать сложнее. Нас по-другому воспитывали. В 90-е Олейникова могли и не понять... Пожал руки — все. Дальше назад уже дороги быть не могло!

Но видите как... Другие времена. Другие приоритеты. Может быть, тут и агенты свою роль сыграли. Ведя переговоры с «Рубином», выкручивали руки ЦСКА, торопили армейцев с принятием решения. Всех нюансов мы не знаем.

Но подытожу. ЦСКА получил квалифицированного футболиста, а вот моральная сторона вопроса, как говорится, обсуждается. Если не уверен — ничего людям не обещай, с майкой не фотографируйся! Я зла Ваньке точно не желаю. Дай бог, чтобы все у него в Москве сложилось. Но некоторые вопросы все же возникли.

— Константин Генич заметил: «Переход в ЦСКА — шаг вперед, переход в «Рубин» — прыжок на месте».

— С Костей можно поспорить. А вдруг он в «Рубине» еще ярче бы раскрылся? Давайте подождем хотя бы полгода и тогда уже сделаем выводы. Пока на бумаге для ЦСКА это усиление. Но как получится на самом деле? Не надо навешивать ярлыки. Два тура назад все называли «Спартак» чуть ли не чемпионом. А что мы слышим сейчас?

— На какой позиции вы видите Олейникова в ЦСКА?

— Все зависит от схемы. Если мы говорим о 4-3-3, то Ваню можно выпускать на месте правого инсайда, нападающего.

Если же речь идет о системе 4-2-3-1, то он хорошо смотрится и на месте «десятки», и на позиции правого инсайда. Ваня — взрывной игрок, который создает преимущество на 10 метрах. Допустим, против «Зенита» армейцы вышли с тремя центральными защитниками. В таком футболе Олейникову тяжело. Он не возвращается назад, не хватает сил. Не под это заточен.

Алексей Сутормин и Матеус Алвес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олейников или Матеус Алвес?

— Если мы говорим о схеме 4-2-3-1, Олейникову придется конкурировать с Матеусом Алвесом?

— Постойте, как можно их сравнивать? Для меня все ясно. В этой роли Олейников, конечно, сильнее. Без всяких вопросов.

— А если сравнить двух Иванов — Олейникова и Облякова?

— Они разные. Обляков более объемистый, моторный, а Олейников — более взрывной. Разные функции, разные козыри.

— То есть вы склоняетесь к тому, что в центре поля армейцев будут играть Олейников, Обляков и Кисляк?

— Да, такой вариант вполне возможен. Почему нет?

— При этом в последних двух матчах за «Крылья» Олейников играл центрального нападающего. Не берет ли его Игдисамов на замену Лусиано?

— Иван здорово открывается, обладает высокой скоростью. Поэтому Булатов иногда и выпускал его в «Крыльях» на острие, а того же Рахмановича оставлял с первых минут на скамейке. Но чаще Олейников все же действовал в Самаре на месте «десятки».